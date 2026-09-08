El rey Carlos III recuerda de nuevo el «lugar» del príncipe Harry en la familia real

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El rey Carlos III recuerda de nuevo el «lugar» del príncipe Harry en la familia real

Reino Unido El rey Carlos III confirmó que el príncipe Harry y su esposa Meghan, incluso en caso de regresar al país, seguirían siendo miembros de la familia real sin funciones oficiales. Así lo informó Associated Press.

En una carta enviada en nombre del rey a altos representantes del gobierno y organismos estatales, se señala que el estatus de Harry y Meghan no ha cambiado desde que renunciaron a sus funciones oficiales en la familia real en 2020.

El documento establece que las actividades benéficas realizadas por la pareja se considerarán iniciativas privadas, y que las cuestiones operativas relacionadas con su seguridad serán resueltas por las autoridades policiales correspondientes.

La carta fue enviada por el Lord Chambelán, un alto funcionario de la casa real, a los jefes del gobierno y de los servicios militares, así como a los lores tenientes, que son los representantes del rey en las regiones.

Con este mensaje, el palacio real pretende evitar diversas interpretaciones sobre el estatus de Harry y Meghan.

Associated Press señala que el documento reafirma una vez más que la posición de la pareja en la familia real no ha cambiado. Al mismo tiempo, el envío de la carta a un amplio grupo de funcionarios ha aumentado la preocupación de que las actividades de Harry y Meghan puedan confundirse con las de la familia real en ejercicio.

La cuestión de la seguridad del príncipe Harry también sigue siendo objeto de debate. Él en el Reino Unido ha mantenido una larga batalla legal contra el gobierno para restablecer la protección policial financiada por el Estado.

Después de que Harry y Meghan abandonaran sus funciones oficiales en la familia real en 2020, se canceló la forma anterior de medidas de seguridad proporcionadas por el Estado.

La cuestión de si se debe otorgar protección policial permanente a la pareja es examinada por el Comité Ejecutivo para la Protección de la Familia Real y Personas Públicas (RAVEC). La carta enviada en nombre del rey destaca específicamente que las decisiones urgentes relacionadas con la seguridad son competencia de las autoridades policiales pertinentes.

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