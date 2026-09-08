Kylian Mbappé comenta la derrota de la selección francesa en la Copa del Mundo

El delantero de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappé, compartió sus impresiones por primera vez tras la dura derrota en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 ante España. Según Goal.com, el jugador de 27 años se negó a admitir que este resultado fuera el golpe más doloroso de su carrera, pero destacó que el deseo de victoria del equipo nacional no se ha extinguido. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Cabe recordar que la selección francesa fue eliminada del torneo tras perder 0-2 contra España en la semifinal del Mundial. Esta derrota fue un duro golpe para los aficionados y jugadores franceses. Sin embargo, el capitán del equipo, Kylian Mbappé, recordó que ya ha pasado por momentos dolorosos similares anteriormente.

Derrotas dolorosas y finales perdidas

La estrella del Real Madrid habló en una rueda de prensa previa al partido de la Champions League contra el Inter, recordando los momentos más difíciles de su carrera. Según sus palabras, aunque la derrota en esta semifinal fue complicada, es difícil calificarla como la más difícil de su trayectoria.

«Fue difícil. Lo más difícil... No lo sé. Porque también he perdido una final de la Copa del Mundo y una final de la Champions League», declaró el delantero francés recordando recuerdos amargos de años pasados.

Aunque el jugador ganó la Copa del Mundo en 2018, sabe bien que ha enfrentado pruebas intensas en los siguientes grandes torneos globales. Por ello, ha aprendido a aceptar cualquier fracaso de manera profesional.

Objetivos futuros y sed de victoria

Kylian Mbappé también añadió que el equipo ha forjado un vínculo especial con los aficionados, ya que no compitieron mal en el torneo y defendieron dignamente la imagen del país. En su opinión, el equipo debe estar orgulloso del juego mostrado y de los esfuerzos realizados en el campo.

El delantero francés enfatizó firmemente que esta derrota no disminuye ni sus ambiciones personales ni el afán de todo el equipo nacional por alcanzar futuras victorias. Según él, no siempre es posible ser campeón del mundo, pero mantener la sed de victoria es el factor más importante.

«No siempre puedes ganar la Copa del Mundo, porque no siempre es posible. Pero siempre tenemos sed de victoria. El día que perdamos esa sed, todo habrá terminado», concluyó Kylian Mbappé.