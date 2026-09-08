El número de guerras en el mundo alcanza un nivel récord

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El número de guerras en el mundo alcanza un nivel récord

Hoy en día, hay más de 60 conflictos armados en curso en todo el mundo. Según la ONU, esta es una de las cifras más altas registradas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al hablar en una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, expresó su preocupación por el aumento del número de conflictos armados y el debilitamiento de los principios del derecho internacional.

En su discurso, Türk también se refirió al uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Señaló que el uso de la IA para crear sistemas de armas capaces de decidir quitar la vida a personas sin intervención humana plantea un riesgo grave.

El Alto Comisionado pidió fortalecer el control sobre la inteligencia artificial, enfatizando que si la tecnología se desarrolla sin supervisión, podría convertirse en una amenaza mayor, incluso existencial, para la humanidad.

Advirtió que, en el futuro, algunos sistemas de IA podrían desarrollarse hasta tal punto que ni siquiera los expertos que los crearon podrían controlarlos por completo.

Türk instó a los Estados a establecer límites claros al desarrollo y la proliferación de las tecnologías de IA. Destacó la necesidad de cooperar con los países donde se ubica la tecnología y aquellos que participan en su cadena de suministro.

Asimismo, subrayó la importancia de desarrollar garantías estrictas centradas en la seguridad de la IA y la protección de las personas antes de que sea demasiado tarde.

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