El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ha hecho una declaración que ha provocado intensos debates en el mundo del fútbol. Según Goal.com, el jugador francés está convencido de que el prestigioso Balón de Oro de este año se quedará en el club parisino. A pesar de la fuerte competencia en las principales ligas europeas, el delantero subrayó que el trofeo individual más importante de la temporada no debería escapar a su equipo. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Ousmane Dembélé, representante del club de la capital francesa, expresó abiertamente sus opiniones sobre el futuro ganador en una entrevista con France Football. Según él, no hay lugar a dudas sobre el destino de este premio, que terminará en manos de un jugador del Paris Saint-Germain.

Favoritos y decisiones sorprendentes

Sin embargo, las elecciones de Dembélé han causado sorpresa en la comunidad futbolística. En particular, el experimentado jugador no incluyó en su top 3 al joven prodigio Lamine Yamal, quien tuvo una temporada excepcional con el FC Barcelona y fue pieza clave en los éxitos internacionales de la selección española. Aunque no niega el talento del español, prefirió a otros jugadores.

Dembélé mencionó nombres de jugadores que militan en diversas ligas europeas para elaborar su lista de favoritos personales. Por su parte, se negó a incluirse a sí mismo en dicho ranking.

Khvicha Kvaratskhelia

Harry Kane

Kylian Mbappé

El futbolista francés explicó que nunca se incluye en este tipo de clasificaciones y que no vota. También destacó la importancia de centrarse en la base táctica del equipo dirigido por Luis Enrique y en la regularidad de los jugadores menos mediáticos.

Jugadores ignorados

El extremo del Paris Saint-Germain también mencionó a varios jugadores brillantes que pasan desapercibidos para el gran público y la prensa deportiva. Según él, Michael Olise, quien tuvo una gran temporada en la Bundesliga alemana, así como Willian Pacho, quien desempeña un papel crucial en la solidez del equipo, merecen este reconocimiento.

Dembélé añadió que jugadores como Lamine Yamal y Fabián Ruiz, que mostraron un gran nivel durante toda la temporada, también deberían ser valorados. Señaló especialmente que la labor de Willian Pacho suele olvidarse, expresando su esperanza de que su trabajo sea justamente reconocido este año.