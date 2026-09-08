Xiaomi presenta un calentador de agua a gas ultra silencioso y eficiente

Xiaomi ha presentado el Mijia Smart Gas Water Heater 2, un dispositivo que lleva el suministro de agua caliente doméstica a un nuevo nivel. Con una capacidad de 16 litros, este calentador de agua a gas destaca por su funcionamiento ultra silencioso, su capacidad para aumentar significativamente la presión del agua y su alta eficiencia energética. Según IXBT.com, el nuevo dispositivo no solo brinda comodidad a los propietarios, sino que también cuenta con indicadores avanzados de seguridad y eficiencia energética. Así lo informa Ixbt.com .

Una de las principales ventajas del calentador es su perfecto sistema de absorción de sonido. Gracias a la tecnología de protección contra el ruido multicapa, el nivel de ruido durante el funcionamiento del dispositivo es de solo 32 dB(A), y ha obtenido una certificación especial CQC. Esto permite utilizarlo con tranquilidad incluso cerca de las zonas de estar. Además, el dispositivo está equipado con un sistema de mantenimiento constante de la temperatura del agua, que garantiza un suministro estable de agua caliente en diversos escenarios de uso.

Funciones avanzadas y seguridad

Los ingenieros prestaron especial atención a la simplificación del proceso de instalación y uso. El calentador de agua cuenta con su propio sistema de drenaje de condensados, lo que permite instalarlo sin necesidad de tuberías adicionales. La tecnología de pulverización centrífuga y neutralización de condensación protege de forma fiable las paredes y el propio equipo contra la corrosión y daños graves.

La estructura interna utiliza una cámara de combustión hermética y un ventilador inversor capaz de resistir vientos fuertes. La bomba integrada es capaz de aumentar el flujo de agua hasta en un 245 %. Esto es especialmente importante para edificios de apartamentos con baja presión de agua.

Eficiencia y control inteligente

El dispositivo cumple con el estándar de nivel 1 en eficiencia energética. Su eficiencia térmica alcanza el 107 %, superando los estándares nacionales, lo que reduce significativamente el consumo de gas. Al mismo tiempo, cuenta con un sistema de protección de seis niveles destinado a mejorar la calidad del agua, con una eficacia antibacteriana del 99,9 %.

Para facilitar aún más el uso del dispositivo, se han incluido varios modos de precalentamiento que garantizan agua caliente instantánea. Los usuarios pueden controlar fácilmente el calentador de forma remota a través de la aplicación Mijia, mediante voz con un altavoz inteligente Xiaomi o mediante otros escenarios de hogar inteligente. Actualmente disponible en el mercado chino, el precio recomendado de este dispositivo inteligente es de 2999 yuanes.