El token digital HUMO será probado para pagos en Uzbekistán

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El token digital HUMO será probado para pagos en Uzbekistán

Foto: O‘zA

Se lanza un importante proyecto piloto en Uzbekistán para introducir tecnologías digitales en el sistema financiero y bancario y desarrollar mecanismos de pago modernos. Comienza un proceso de prueba oficial para el uso del token digital HUMO, indexado a la moneda nacional (sum), como medio de pago. Esta innovación es de gran importancia para el desarrollo de la economía digital y la expansión de los pagos sin efectivo. ¿Cómo funciona este token, cómo se garantiza su seguridad y qué agencias están a cargo del control? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: los plazos precisos del proyecto piloto y las condiciones de prórroga.

Mecanismo financiero y respaldo del token digital

El proceso de prueba del nuevo instrumento financiero se basa en varios criterios importantes:

  • Paridad con la moneda nacional: Como parte de la prueba, el valor de un token HUMO se establece en un sum exacto (1 HUMO = 1 sum);

  • Garantía y respaldo estatal: Se planea que la estabilidad financiera de los tokens esté respaldada por los valores estatales de Uzbekistán;

  • Posibilidades de pago práctico: Durante el experimento, se probará el sistema de pago y aceptación de pagos para bienes cotidianos y diversos servicios.

Evaluación de seguridad y control estatal

La seguridad financiera y la estabilidad del sistema son la prioridad al utilizar herramientas digitales:

  • Evaluación de riesgos: A lo largo del proyecto, se analizarán en profundidad el respaldo total de los tokens, la ciberseguridad y los riesgos potenciales;

  • Control del Banco Central: Esta nueva práctica financiera se llevará a cabo bajo la estricta supervisión del Banco Central de la República de Uzbekistán;

  • Agencia de Proyectos Prospectivos: La coordinación de los procesos y la regulación moderna se realizarán bajo el control de la Agencia Nacional de Proyectos Prospectivos.

Solución principal y plazos de prueba del proyecto

La pregunta principal que interesa a muchos es cuándo se implementará completamente esta innovación y cuánto durará el proceso de prueba. La conclusión y decisión más importante es que, la duración inicial de este proyecto piloto se ha fijado en exactamente 12 meses . Si los resultados de las pruebas requieren verificaciones adicionales, el plazo puede prorrogarse, pero la duración total de aplicación no superará estrictamente los 3 años.

¿En su opinión, qué impacto positivo tendrá la prueba del token digital HUMO en el desarrollo de los pagos sin efectivo en nuestro país? ¿Está usted dispuesto a pagar bienes y servicios mediante estos tokens digitales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta importante noticia económica con sus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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