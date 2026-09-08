Una mujer de 70 años cambió a su hija adoptiva de 17 años por un mono

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Una mujer de 70 años cambió a su hija adoptiva de 17 años por un mono

El 3 de septiembre de este año, en el estado de Misuri, EE. UU., una mujer de 70 años compareció ante el tribunal por poner gravemente en peligro la vida de una niña que había adoptado. Durante la investigación, se reveló que la mujer envió a la joven de 17 años con conocidos en Texas a cambio de un mono exótico. Así lo informó "People".

Se señala que el juez del condado de Lincoln había condenado inicialmente a la acusada a una pena de 7 años de prisión. Sin embargo, la ejecución de la pena fue suspendida inmediatamente y, en su lugar, se le impuso a la mujer un periodo de prueba de tres años .

La ex tutora fue declarada culpable de enviar a la joven de 17 años a la casa de conocidos que residen en Texas. Lo más sorprendente es que, a cambio del destino de la adolescente, recibió un mono exótico.

Según las fuerzas del orden, la joven era mantenida en la casa de Texas junto con animales salvajes. No solo vivía en condiciones tan difíciles, sino que también era obligada a cuidar de los animales.

Los servicios de seguridad escolar y los servicios sociales intervinieron en el caso. Esto se debió a que la adolescente no asistió a clases ni a actividades durante un largo periodo. La investigación de los funcionarios reveló que la niña no estaba recibiendo el cuidado adecuado.

Se supo que Brandy Deutsch, a lo largo de su vida, había criado y sido tutora de más de 200 niños. Pero tras este incidente, el tribunal revocó su licencia para ejercer actividades de tutela.

Además, como resultado de un acuerdo judicial alcanzado durante la investigación, se retiraron cargos adicionales relacionados con el maltrato infantil.

La propia hija de la acusada también testificó en el tribunal. Destacó que estaba en estado de shock por la decisión tomada y la levedad de la pena. Según ella, esta situación demuestra que el sistema de protección social tiene graves deficiencias y no logró cumplir su función de proteger a la menor.

Actualmente, la joven adoptada de 17 años está bajo la tutela de los servicios sociales de Texas. Tras los traumáticos eventos vividos, intenta recuperar una vida normal y estable.

Este incidente demostró una vez más la importancia de la responsabilidad del sistema de tutela y protección social para garantizar el destino y la seguridad de los niños.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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