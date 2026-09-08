Samsung explica la razón de la peculiaridad en la pantalla del Galaxy Z Fold 8

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Samsung explica la razón de la peculiaridad en la pantalla del Galaxy Z Fold 8

En el mercado de gadgets de nueva generación, las innovaciones tecnológicas no siempre se reciben de la misma manera. Según ixbt.com, algunos usuarios han encontrado una situación inusual al utilizar sus nuevos dispositivos Samsung Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra. Específicamente, se ha detectado que el panel se hunde ligeramente hacia adentro cuando se aplica presión en la esquina de la pantalla plegable principal. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Esta situación ha generado legítimamente preguntas entre muchos compradores, llevándolos a calificarlo como un defecto de fabricación. Sin embargo, el gigante tecnológico surcoreano ha declarado oficialmente que este fenómeno no es un error, sino una característica específica de la estructura de ingeniería del dispositivo.

Sistema de amortiguación y su función

Según los representantes de Samsung, la pantalla plegable principal del smartphone está equipada con una estructura de amortiguación especial alrededor de las esquinas exteriores. La función principal de esta solución es aumentar la durabilidad del panel y protegerlo eficazmente contra las cargas mecánicas diarias.

Durante el proceso de diseño, los ingenieros dejaron un pequeño espacio o hueco entre ciertos componentes internos. Es precisamente gracias a este espacio tecnológico que se siente un ligero movimiento cuando el usuario presiona ciertas partes de la pantalla. La empresa destaca que esto se hizo intencionalmente para garantizar la fiabilidad del panel.

Sin impacto en la funcionalidad del dispositivo

Los expertos señalan que esta solución constructiva no tiene ningún impacto negativo en el funcionamiento de la pantalla ni en el rendimiento general del smartphone. Por el contrario, la ligera flexibilidad de las esquinas de la pantalla ayuda a reducir la fuerza de presión que surge durante la colisión entre los componentes internos.

En la declaración oficial de la empresa, se aclaran las preocupaciones de los consumidores de la siguiente manera: «Los usuarios del SM-F976N piensan que hay un defecto cuando notan que las esquinas de la pantalla principal se hunden ligeramente bajo presión. Sin embargo, se trata de una estructura de amortiguación aplicada a las esquinas exteriores con el fin de aumentar la robustez del dispositivo plegable ».

De esta manera, Samsung ha confirmado una vez más a los usuarios que esta situación no es un mal funcionamiento. Se ha informado que la tecnología de los smartphones plegables modernos requiere enfoques únicos y que estos pequeños detalles sirven para prolongar la vida útil del gadget.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphoneTecnologíaPantalla
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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