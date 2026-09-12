La RPDC lanzó un misil hacia el mar del Japón: ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante Pyongyang?

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La RPDC lanzó un misil hacia el mar del Japón: ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante Pyongyang?

La tensión geopolítica en la región del Pacífico ha alcanzado un nuevo máximo. Corea del Norte realizó el sábado una nueva prueba de misiles, alertando a los países de la región y a los sistemas militares transoceánicos. El Comité de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur registró oficialmente el lanzamiento de un misil por parte de la RPDC hacia el mar del Japón (mar del Este). Ante este inesperado desafío de Pyongyang, el comando militar estadounidense para la región del Pacífico (USINDOPACOM / USPACOM) emitió una declaración inmediata, informando que monitorea la situación de cerca y mantiene consultas urgentes con sus aliados. ¿Qué tipo de arma probó el ejército de Kim Jong-un, representa una amenaza directa para Washington y Seúl, y qué respuesta militar-política prepara la Casa Blanca?

«Hemos monitoreado la prueba»: la postura oficial del Pentágono y el comando estadounidense

Los círculos militares estadounidenses siguieron en tiempo real la trayectoria del arma lanzada por Corea del Norte:

  • «Estamos al tanto del reciente lanzamiento»: En una declaración del comando estadounidense para el Pacífico: «Estamos al tanto del reciente lanzamiento de misiles. Mantenemos consultas estrechas con nuestros aliados y socios», se confirmó la situación;

  • Sin amenaza directa: Según las conclusiones preliminares de los analistas militares estadounidenses, esta prueba no representa una amenaza inmediata para el personal estadounidense, el territorio nacional o los aliados en la región;

  • Un escudo absoluto para los aliados: En su declaración, el Pentágono reafirmó con firmeza el compromiso de Washington de mantener la inviolabilidad de su territorio y proteger a sus aliados como Corea del Sur y Japón.

Vuelo hacia el mar del Japón: Seúl hace sonar la alarma

Las autoridades de defensa de Corea del Sur revelaron información sobre la actividad de Pyongyang el sábado:

  • Dirección mar del Este: Según datos del Comité de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur, el proyectil lanzado fue dirigido hacia las aguas del mar del Japón;

  • Alta preparación para el combate: Los sistemas de inteligencia conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos continúan los análisis para determinar el alcance, la altitud máxima y el tipo exacto del misil (balístico o de crucero);

  • Vigilancia en la frontera: Seúl puso sus estaciones de radar y vigilancia fronteriza en modo de alerta máxima.

¿Qué pretende Pyongyang? Una nueva ola de presión en la región

Las sucesivas pruebas de misiles de la RPDC son interpretadas por los analistas internacionales como parte de varios objetivos estratégicos:

  • Mejora de tecnologías militares: Corea del Norte continúa a un ritmo acelerado las pruebas de su arsenal de misiles, incluyendo ojivas de combustible sólido y maniobrables;

  • Presión sobre EE. UU. y sus aliados: En un contexto de incertidumbres políticas y electorales en Washington, la administración de Kim Jong-un intenta demostrar su estatus nuclear y balístico como una posición de fuerza;

  • Respuesta a los ejercicios conjuntos: Pyongyang considera los ejercicios militares realizados por EE. UU., Corea del Sur y Japón en la región como una amenaza abierta y responde con una «demostración de fuerza».

El vuelo de misiles del sábado por parte de Corea del Norte demostró una vez más lo frágil que es el equilibrio militar en la cuenca del Pacífico. Aunque Estados Unidos afirma por ahora que no hay una amenaza directa, la alianza de defensa entre Washington, Seúl y Tokio reforzará sin duda sus contramedidas operativas.

¿Cree usted que las incesantes pruebas de misiles de la RPDC podrían llevar a un nuevo conflicto armado mayor en la región, o es simplemente una demostración de fuerza política antes de las negociaciones? ¿Son capaces Estados Unidos y sus aliados de detener el programa de misiles de Pyongyang? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis preocupante sobre el Lejano Oriente con todos sus amigos!

RPDCPrueba de misilComando del PacíficoMar del JapónKim Jong-un
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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