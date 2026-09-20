En Colombia, un perro protege a su dueño de un asaltante

En Bogotá, Colombia, dos asaltantes en motocicleta intentaron robar a un hombre que caminaba por la calle. Sin embargo, el perro de la víctima intervino en el ataque, arruinando el plan de los delincuentes, informó Infobae.

Se informa que el incidente ocurrió el 9 de septiembre en el sector de Primero de Mayo. Las cámaras de seguridad muestran a dos personas llegando en moto, una de las cuales desciende para acercarse al hombre. El asaltante lo amenazó con un cuchillo para exigirle su teléfono móvil.

En ese momento, el perro de la víctima, que caminaba un poco más adelante, regresó y se lanzó contra el asaltante. En el video se observa al animal mordiendo al sospechoso y obligándolo a retroceder.

Tras la intervención del perro, el asaltante corrió hacia la motocicleta donde lo esperaba su cómplice. Ambos sospechosos huyeron del lugar.

El video del suceso se difundió en redes sociales, generando un amplio debate entre los usuarios.