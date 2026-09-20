Los flagships Xiaomi 18 Pro y Pro Max presentados oficialmente

Tres días antes de su presentación, Xiaomi ha revelado las imágenes oficiales de su nueva generación de smartphones insignia: el Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max. Según ixbt.com, estos dispositivos tan esperados se presentan en colores negro y blanco, destacando por sus tecnologías avanzadas y diseño único. La presentación completa está programada para el 23 de septiembre a las 19:00, hora local, marcando un paso importante para la compañía en el mercado móvil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las características clave de los smartphones, la pantalla secundaria en el panel trasero, se mantiene y sus capacidades han sido significativamente ampliadas en esta nueva generación. Xiaomi denomina a esta solución «pantalla trasera universal». Integrada en el gran módulo de cámaras, esta pantalla puede mostrar no solo la hora, notificaciones e imágenes, sino también diversas aplicaciones interactivas y widgets.

Inteligencia artificial y capacidades ampliadas

En esta nueva generación, Xiaomi ha implementado con éxito funciones basadas en AI en la pantalla secundaria. Los materiales de presentación muestran cómo esta pantalla gestiona temporizadores de cocina, control de consumo de agua, tarjetas para aprender inglés y recomendaciones de recetas.

La compañía destaca que la pantalla trasera de la serie anterior fue muy popular entre los usuarios. Actualmente, los usuarios interactúan con las tarjetas de aplicaciones más de 4 millones de veces al día, y el número de nuevos fondos de pantalla instalados diariamente supera los 3,5 millones.

Cámara avanzada y especificaciones técnicas

Según Ixbt.com, los smartphones Xiaomi 18 Pro estarán equipados con una nueva plataforma móvil insignia fabricada en un proceso de 2 nm. Aunque la compañía no ha revelado detalles específicos, es casi seguro que se trata del nuevo SoC de gama alta de Qualcomm. Se ha puesto especial énfasis en las cámaras, con un potente sistema Leica que incluye dos sensores de 200 MP.

Los dispositivos contarán con una pantalla de nueva generación con tecnología Super Pixel y el sistema de iluminación M11. Los biseles alrededor de la pantalla se han reducido a un nivel récord de solo 0,99 mm. El cuerpo también ha sido rediseñado, presentando un nuevo marco metálico con esquinas suavizadas.

Capacidad de batería y tecnologías innovadoras

La capacidad de la batería también ha aumentado notablemente. El Xiaomi 18 Pro cuenta con una batería especial Jinshajiang de 7000 mAh, mientras que la versión Xiaomi 18 Pro Max incorpora una batería de 8500 mAh.

Estas baterías modernas utilizan una tecnología con un contenido de silicio de hasta el 32 %. Esto ha permitido aumentar significativamente la capacidad sin incrementar proporcionalmente las dimensiones físicas de la batería.