Honor X9e Pro: batería de 11 000 mAh y protección IP69K

La reconocida marca tecnológica ha revelado el diseño y las capacidades principales de su nuevo smartphone Honor X9e Pro antes de su lanzamiento oficial. Según informa el sitio ixbt.com, este dispositivo se prepara para captar la atención del mercado gracias a su batería masiva y su carcasa ultrarresistente. Así lo reporta el sitio Ixbt.com.

Según la información proporcionada por el fabricante, el nuevo gadget estará disponible en cuatro colores atractivos. Los compradores podrán elegir entre las variantes Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown y Royal Purple.

Robustez y protección contra el agua

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su capacidad para resistir condiciones extremas. La empresa confirmó que la protección contra el agua y el polvo es de alto nivel, soportando los estándares IP68, IP69 e IP69K. Incluso las pruebas de inmersión en agua caliente demuestran que el equipo está listo para condiciones de uso intensivo.

La carcasa también cuenta con una protección reforzada contra caídas. El panel trasero alberga un bloque de cámara compuesto por dos módulos, donde el sensor principal ofrece una resolución de 108 MP. Las especificaciones técnicas del segundo sensor permanecen en secreto por ahora.

Pantalla y fuente de energía colosal

Otra característica impresionante del dispositivo es su pantalla. Según fuentes internas y la empresa, se espera que el brillo máximo de la pantalla alcance los 10 000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar directa.

El corazón del Honor X9e Pro es, sin duda, su enorme batería de 11 000 mAh. Para una carga rápida, se incluye tecnología de carga por cable de 80 W. Además, cuenta con una función de carga inversa de 27 W para cargar otros dispositivos.

Todos los detalles restantes sobre el smartphone, incluyendo el modelo de procesador, la capacidad de memoria, los parámetros de pantalla y el precio, se revelarán en la presentación oficial el 24 de septiembre de este año.