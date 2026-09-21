Huawei presenta su primer ordenador de sobremesa con HarmonyOS

Durante su conferencia Huawei Connect 2026, Huawei presentó con éxito su primer ordenador de sobremesa, denominado HM650, que funciona con el sistema operativo HarmonyOS. Este dispositivo está diseñado para el segmento corporativo y entornos de oficina, marcando un paso importante en el mercado de la tecnología moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el lanzamiento comercial oficial del nuevo ordenador HM650 está previsto para septiembre de este año. La compañía presenta este producto como una solución de alto rendimiento para tareas de oficina diarias y procesos corporativos complejos.

Capacidades de inteligencia artificial

El dispositivo funciona con el sistema operativo HarmonyOS V1.0 y ha superado con éxito el proceso de certificación de seguridad y fiabilidad de nivel 2. El sistema integra profundamente herramientas avanzadas de IA diseñadas para acelerar el procesamiento de información, la búsqueda de conocimientos, la creación de contenido y la gestión de datos.

Además, Huawei presta especial atención a la protección de datos confidenciales mediante grandes modelos de lenguaje y mecanismos de seguridad del sistema robustos. Para los clientes corporativos, se han implementado opciones de segmentación digital de espacios de trabajo y gestión centralizada de dispositivos y aplicaciones.

Ecosistema y automatización

El fabricante destaca que, una vez que el nuevo ordenador se conecta a la red, todas las aplicaciones necesarias y las políticas de seguridad se configuran automáticamente. Esto facilita significativamente la gestión de la infraestructura IT en grandes empresas.

Actualmente, el ecosistema HarmonyOS cuenta con más de 50 000 aplicaciones. Alrededor de 19 000 de ellas han sido creadas específicamente para esta plataforma, mientras que el resto es totalmente compatible con más de 3 300 servicios diferentes.