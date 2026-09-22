Incendio en un centro comercial de Rusia: personas saltaron por las ventanas

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Incendio en un centro comercial de Rusia: personas saltaron por las ventanas

En el famoso complejo comercial y de servicios « Solnechny » de la ciudad de Sterlitamak, Rusia, se produjo un fuerte incendio el 22 de septiembre. El incidente dejó cuatro muertos y varios heridos.

El fuego ocurrió en un edificio de ladrillo de cuatro pisos. 17 personas fueron evacuadas del complejo.

Según testigos, durante el incendio se generó un humo denso dentro del edificio. Algunas personas se vieron obligadas a salir por las ventanas de los pisos superiores para salvarse. Ciudadanos en la calle y empleados del centro intentaron rescatarlas.

Se informó que entre los fallecidos hay tres hermanas de una misma familia. Los heridos fueron trasladados al hospital, algunos de ellos en estado grave.

Se ha iniciado una causa penal y se están investigando las acciones de los responsables de la seguridad contra incendios.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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