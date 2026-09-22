Se ha revelado el destino turístico más feliz del mundo

La capital de Portugal, Lisboa, ha sido nombrada el destino más feliz del mundo para viajar. Esta conclusión se obtuvo tras un estudio de 47 ciudades, el Índice de Felicidad Vacacional (Holiday Happiness Index), realizado por la plataforma « BookRetreats ».

El ranking considera factores que influyen en el estado de ánimo y bienestar de los turistas, como los días soleados, áreas verdes, facilidad para caminar, alimentación saludable y sueño.

Lisboa destacó especialmente por sus opciones de alimentación saludable. Cerca del 10 % de los restaurantes de la ciudad se clasifican como saludables, siendo este el segundo mejor resultado del ranking.

La ciudad también fue valorada como ideal para recorrer a pie. Gracias a su tamaño compacto y sus calles pintorescas, Lisboa permite a los turistas explorar la ciudad caminando.

Otro dato interesante es que en Lisboa, cada habitante cuenta con un promedio de 49 metros cuadrados de áreas verdes. La ciudad recibe aproximadamente 2828 horas de sol al año.

Después de Lisboa, el ranking sitúa a Helsinki y Orlando. El top 10 también incluye a Atenas, Edimburgo, Madrid, Viena, Budapest, Oslo y Vilna.