Una iniciativa iniciada por una niña de 8 años se convierte en una gran obra benéfica en 15 años

En Australia, la pregunta sencilla de una niña de 8 años impulsó a su madre a iniciar una labor benéfica. 15 años después, esta iniciativa se ha convertido en una gran organización que ayuda a cientos de familias.

El suceso ocurrió en la vida de Linda Strickland y su hija Cassidy, quienes vivían al noroeste de Sídney. Un día, la niña vio a alguien buscando comida en un contenedor detrás de su casa y le preguntó a su madre por qué alguien podía pasar tanta hambre.

Después de eso, madre e hija comenzaron a preparar comida en casa, la colocaron en recipientes y empezaron a distribuirla a personas sin hogar en un parque cercano. Esta pequeña iniciativa dio lugar en 2011 a Hawkesbury's Helping Hands la fundación de esta organización benéfica.

Hoy en día, a través del almacén de la organización, se entregan alimentos, ropa y artículos de primera necesidad a cientos de personas. Especialmente durante la Navidad y los desastres naturales, la organización distribuye hasta 20–30 palés de productos al día.

Curiosamente, entre los necesitados de ayuda no solo hay personas sin hogar, sino también familias que se mantienen por sí mismas pero que tienen dificultades para cubrir sus gastos diarios.

Linda Strickland ha expresado su intención de continuar con esta labor y servir a la comunidad durante al menos otros 15 años.