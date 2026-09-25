Primera nieve en septiembre en Rusia: la naturaleza sorprende en algunas regiones

En algunas regiones de Rusia, se observó nieve y aguanieve desde el 24 de septiembre. Aunque aún no termina el primer mes de otoño, el aliento del invierno ha comenzado a sentirse en las zonas más septentrionales y frías del país.

Según datos del Centro Hidrometeorológico de Rusia, los días 23 y 24 de septiembre se registraron precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en la región de Taimyr. En algunas áreas, las temperaturas nocturnas cayeron por debajo de cero.

Sin embargo, esto no significa que el invierno haya llegado por completo a toda Rusia.

Los meteorólogos señalaron que la primera nieve se observa principalmente en las regiones del norte y noreste del país, mientras que en otros lugares continúa el clima otoñal.

Aunque los pronósticos del 24 de septiembre preveían frío y precipitaciones en ciertas partes de Rusia, en el sur del país se esperaba que las temperaturas alcanzaran entre +20 y +25 °C, llegando incluso a +26 y +28 °C en algunos lugares. Así, aunque la nieve en septiembre llamó la atención en redes sociales, el clima otoñal persiste en gran parte del territorio.