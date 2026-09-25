Primer microblazar descubierto en nuestra galaxia: su chorro apunta hacia la Tierra

Tras casi treinta años de investigación, un equipo internacional de científicos ha identificado por primera vez en la Vía Láctea un microblazar, una versión en miniatura del núcleo extremadamente brillante de galaxias lejanas. Se ha confirmado que el sistema IRAS 18293−0941, registrado ya en 1983, es este raro objeto. Se espera que este descubrimiento sea un paso importante para la astrofísica moderna en la resolución del misterio del origen de los rayos cósmicos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el descubrimiento fue confirmado por un equipo internacional dirigido por investigadores de la Universidad de Jaén, España, utilizando el European VLBI Network (EVN), la red de radiotelescopios más sensible del mundo. Este sistema cósmico consta de un agujero negro con una masa equivalente a varias decenas de masas solares y una estrella compañera masiva que le transfiere materia. Alrededor del agujero negro se forma un disco de acreción que impulsa dos chorros opuestos mediante potentes campos magnéticos.

Durante la investigación, se determinó que uno de estos chorros apunta casi exactamente hacia la Tierra, y la materia en su interior se desplaza a una velocidad que alcanza aproximadamente 0,75 veces la velocidad de la luz. La distancia al sistema es de 12 000 años luz. Los científicos destacan que el hallazgo de un laboratorio natural tan cercano y claramente observable es de gran importancia científica para el estudio de la radiación cósmica.

La importancia científica del hallazgo único

Los expertos explican que el hecho de que los científicos solo vean un chorro puede explicarse por el efecto Doppler relativista. Para el observador, la radiación de un chorro que se mueve a velocidad sublumínica se amplifica enormemente, mientras que el chorro opuesto se vuelve casi invisible. Precisamente gracias a este efecto, el microblazar funciona bajo el mismo principio que un agujero negro supermasivo, pero basado en un agujero negro de masa estelar.

Observaciones ópticas adicionales mostraron que los componentes del sistema orbitan entre sí en aproximadamente 11,38 días. Con la ayuda del radiotelescopio sudafricano MeerKAT, se descubrió que el segundo chorro formó una burbuja gigante de 100 años luz de longitud en el gas interestelar. Su borde, al chocar con una densa nube de gas y polvo, crea una zona natural capaz de acelerar partículas cargadas a energías millones de veces superiores a las de los aceleradores terrestres.

Ahora, los científicos tienen la oportunidad de observar tres procesos importantes en un mismo sistema: el lanzamiento del chorro por parte del agujero negro, la cavidad gigante formada en el medio y el punto de colisión donde las partículas acumulan energía. Los investigadores planean observar más profundamente este chorro y la zona de colisión en un futuro próximo para estudiar cómo se transfiere la energía al gas interestelar.