El flagship Huawei Mate 90 Pro Max llega con un módulo de cámara externo de 1 pulgada

·0·Tecnología
El flagship Huawei Mate 90 Pro Max llega con un módulo de cámara externo de 1 pulgada

Huawei se prepara para presentar su nueva serie de flagships Mate 90 en el mercado chino. Según ixbt.com, el modelo más avanzado de esta gama, el Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, busca captar la atención del mercado móvil con su inusual accesorio fotográfico externo. Así lo informa Ixbt.com.

La principal característica del nuevo dispositivo es un módulo externo especial llamado Huawei Ruiying Z10, que cuenta con un gran sensor de 1 pulgada y una distancia focal física de 9,1–91 mm. En equivalente, esta cifra abarca un rango de 24–240 mm, ofreciendo a los usuarios capacidades de nivel profesional.

Capacidades ópticas avanzadas del módulo externo

Se informa que el módulo externo presentado estará equipado con un zoom óptico de 10x y un mecanismo PZ motorizado. A diferencia de los teleobjetivos comunes, el Ruiying Z10 se basa en su propio sensor grande dedicado y un sistema óptico completo.

Además, el dispositivo está enriquecido con un sistema óptico Red Maple y lentes de apertura variable f/2,0–4,5. Esta solución eleva las capacidades de un smartphone convencional a un nivel completamente nuevo, convirtiéndolo en un equipo fotográfico profesional independiente.

Características técnicas principales del smartphone

Según ixbt.com, el modelo Mate 90 Pro Max Collector’s Edition no solo contará con un accesorio externo, sino también con un potente hardware interno. El smartphone incluirá una cámara periscópica de 200 MP con un tamaño de 1/1,28 pulgadas, así como una cámara principal de 50 MP del mismo tamaño con apertura variable y revestimiento infrarrojo.

El equipamiento de hardware del dispositivo incluye los siguientes parámetros técnicos:

  • Procesador Kirin 9050 Pro y 16 GB de RAM
  • Batería de 6800 mAh con carga de 100 W
  • Pantalla OLED 1,5K con tecnología LTPO y frecuencia de 1–144 Hz
La presentación oficial de la nueva serie Mate 90 está programada para el 29 de septiembre de este año, y se espera que este evento sea uno de los más importantes en el mundo de la tecnología.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartphonesTecnologíasNoticias
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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