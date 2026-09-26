Algunos propietarios de iPhone 18 Pro Max en EE. UU. se quedan sin conexión

En Estados Unidos, algunos propietarios de los nuevos smartphones iPhone 18 Pro Max están experimentando graves interrupciones en el servicio móvil. Según ixbt.com, los usuarios se quejan de dificultades para conectarse a la red de AT&T y activar la eSIM. Sobre esto, Ixbt.com informa.

Una vez que surge el problema, el dispositivo pierde por completo la capacidad de realizar llamadas, enviar SMS y utilizar internet móvil. Esto causa una serie de inconvenientes en la realización de tareas diarias y en el mantenimiento de la comunicación.

Problemas de conexión y detalles técnicos

Las primeras quejas aparecieron masivamente en la plataforma Reddit y en los foros de soporte de Apple . Esta situación llamó la atención de muchos, ya que el modelo de iPhone 18 Pro Max en EE. UU. es la única versión de esta generación que cuenta con un módem Qualcomm.

Al mismo tiempo, se informó que el iPhone 18 Pro y el iPhone Duo destinados a EE. UU., así como los modelos de iPhone 18 Pro Max lanzados para otros países, utilizan el módem C2 propio de Apple.

Conclusión de los expertos y actualización esperada

Los expertos señalan que, por el momento, no se ha establecido una relación directa entre los problemas de conexión y el módem Qualcomm. La causa exacta del fallo sigue siendo desconocida, por lo que es demasiado pronto para concluir que existe un defecto en el hardware del dispositivo.

Actualmente, Apple está probando el sistema operativo iOS 27.0.1 y su distribución está prevista para la próxima semana. Los expertos suponen que este problema se solucionará mediante una nueva actualización de software o una configuración del operador.