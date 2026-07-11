Plan de emergencia activado en Francia debido a la ola de calor

El gobierno francés ha activado por primera vez el plan de emergencia «Orsec calor extremo» debido a la intensa ola de calor que afecta a las regiones occidentales del país. Así lo informó Euronews.

Este plan se ha implementado en 9 departamentos donde se ha declarado la alerta roja por calor. Los meteorólogos anunciaron que, a partir del 12 de julio, la alerta se extenderá a la región de Île-de-France, donde se encuentra París, junto con otros 24 departamentos.

Este mecanismo de emergencia, utilizado habitualmente durante inundaciones y otros desastres naturales importantes, se ha activado esta vez debido a las temperaturas récord.

Según datos oficiales, desde principios de año se han producido más de 8 000 incendios en Francia, quemando más de 25 000 hectáreas. Por ello, el gobierno está abriendo centros de refrigeración para personas mayores y ciudadanos vulnerables, además de instalar miles de aires acondicionados en los hospitales.

Según las previsiones meteorológicas, la ola de calor continuará en el país hasta el 14 de julio.