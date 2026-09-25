Un profesor chino construye un cohete de agua de 4 metros con sus alumnos

En la provincia china de Jiangxi, el profesor de ciencias Wang Yin creó, junto a sus alumnos, un cohete de agua multietapa que alcanza los 4 metros de altura. El dispositivo destacó por su capacidad para separar sus propulsores durante el vuelo y regresar a tierra mediante paracaídas.

Se ha informado que el cohete fue ensamblado con cubos de plástico, botellas de bebidas y otros materiales sencillos. Funciona mediante la presión del agua y aire comprimido. Durante el vuelo, los propulsores laterales, así como la primera y segunda etapa del cohete, se separan sucesivamente. Después, los paracaídas se despliegan en las partes del cohete para permitir un regreso seguro a tierra.

A través de estos experimentos, Wang Yin busca explicar a los estudiantes los conocimientos teóricos de los libros de texto de manera práctica. Al diseñar, ensamblar y probar el cohete, los alumnos aprenden en la práctica los principios de la mecánica, la presión del aire y el vuelo.

El profesor lleva varios años trabajando con cohetes de agua. Según The Paper, su experiencia ha influido en otros pedagogos, y cerca de 3 000 docentes en toda China han incorporado los cohetes de agua en sus procesos educativos.

También se señala que Wang Yin y sus alumnos pasaron por más de 60 pruebas fallidas antes de lograr el lanzamiento exitoso del cohete. El profesor destaca que estos experimentos ayudan no solo a obtener conocimientos científicos, sino también a desarrollar habilidades para aprender de los errores y resolver problemas.