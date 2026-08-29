Un hombre de 45 años fallece durante un procedimiento de estiramiento facial

En Brasil, una tragedia ocurrida durante un procedimiento estético terminó con el fallecimiento de João Victor Batista Pinheiro, un empresario de 45 años. El hombre, padre de dos hijos, se sometía el 18 de agosto a un procedimiento de estiramiento facial bajo anestesia en una clínica de una zona prestigiosa de Fortaleza.

Durante el procedimiento, João comenzó a echar espuma por la boca. El personal médico intentó reanimarlo siete veces, pero el hombre falleció.

João era cliente de la cirujana dentista Michele França desde hacía dos años y ya se había sometido a varios procedimientos estéticos en la clínica. Incluso participó en un anuncio de la clínica en 2025, donde comentaba que trabajaba en su apariencia, su piel y el rejuvenecimiento de su rostro.

Su familia declaró que João estaba sano y practicaba deporte con regularidad. Sin embargo, un documento forense obtenido por medios locales señala antecedentes de hipertensión.

La policía investiga actualmente las causas de su muerte, incluyendo una posible negligencia o irregularidades intencionadas. La clínica Espaço Michele França afirmó que se tomaron todas las medidas médicas necesarias y que el equipo actuó de inmediato ante la emergencia.

Por otro lado, el abogado de la familia de João, Alisson Castro, alegó que la clínica no contaba con un desfibrilador.

João era propietario de la empresa Casa de Fogos São João y dirigía el negocio familiar desde hace más de 20 años.

El empresario fue enterrado el 20 de agosto en la ciudad de Caucaia. Aún no se ha determinado la causa oficial de la muerte. El equipo médico, liderado por la jefa de anestesia Valédia Melo, informó que espera el informe forense final y que colaborará plenamente con las autoridades judiciales y de investigación.