Récord de la bandera más grande instalada en un coche en Dubái

·49·Mundo
Récord de la bandera más grande instalada en un coche en Dubái

Se ha registrado otro récord inusual en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Esta vez, se ha entrado en el Libro Guinness de los Récords gracias a la bandera más grande instalada en un automóvil.

Se informó que una enorme bandera de los EAU, con una superficie de 430 metros cuadrados, fue instalada en un vehículo especialmente preparado. Esta bandera fue reconocida como la más grande del mundo entre las banderas colocadas en un coche en términos de tamaño.

Este proyecto se llevó a cabo no solo para establecer un récord, sino también para demostrar el respeto a la bandera del país y la unidad nacional. Durante el evento, los espectadores y los invitados observaron esta enorme bandera con gran interés.

Los expertos señalan que, a través de tales récords, los EAU demuestran una vez más su enfoque innovador y su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos.

Este récord ha reforzado aún más el prestigio de Dubái como centro de proyectos inusuales y notables.

DubáiEmiratos Árabes UnidosGuinness World Records
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estado de emergencia declarado en Bolivia tras protestas masivasEstado de emergencia declarado en Bolivia tras protestas masivasHoy, 09:39Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensasCuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensasHoy, 08:53En Turquía, el término « Asia Central » es reemplazado oficialmente por « Turkestán »En Turquía, el término « Asia Central » es reemplazado oficialmente por « Turkestán »Ayer, 21:53Descarrilamiento de metro en Estambul: pasajeros evacuadosDescarrilamiento de metro en Estambul: pasajeros evacuadosAyer, 21:48Colisión de dos trenes de pasajeros cerca de LondresColisión de dos trenes de pasajeros cerca de LondresAyer, 21:44¿Por qué el primer ministro italiano canceló su visita oficial a Estados Unidos?¿Por qué el primer ministro italiano canceló su visita oficial a Estados Unidos?Ayer, 19:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la Antártida
Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la Antártida