Récord de la bandera más grande instalada en un coche en Dubái

Se ha registrado otro récord inusual en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Esta vez, se ha entrado en el Libro Guinness de los Récords gracias a la bandera más grande instalada en un automóvil.

Se informó que una enorme bandera de los EAU, con una superficie de 430 metros cuadrados, fue instalada en un vehículo especialmente preparado. Esta bandera fue reconocida como la más grande del mundo entre las banderas colocadas en un coche en términos de tamaño.

Este proyecto se llevó a cabo no solo para establecer un récord, sino también para demostrar el respeto a la bandera del país y la unidad nacional. Durante el evento, los espectadores y los invitados observaron esta enorme bandera con gran interés.

Los expertos señalan que, a través de tales récords, los EAU demuestran una vez más su enfoque innovador y su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos.

Este récord ha reforzado aún más el prestigio de Dubái como centro de proyectos inusuales y notables.