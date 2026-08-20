Un hombre cae en coma tras la picadura de una araña y pierde 42 kg

El británico Peter Murphy quedó en estado crítico tras la picadura de una araña venenosa y pasó varios días en coma. Después de luchar por su vida y recuperarse, decidió cambiar radicalmente su estilo de vida. Una grave enfermedad y la muerte de seres queridos le hicieron mirar la vida de otra manera.

Need to Know informa de que Murphy vio un día en su cama una extraña araña con el cuerpo parecido a un esqueleto translúcido y los ojos rojos. Intentó atraparla con cuidado para sacarla al exterior, pero la araña le picó.

Poco después, la mano de Murphy empezó a hincharse y enrojecerse. En cuestión de días, su estado empeoró tanto que ya no podía hablar con normalidad.

En el hospital, los médicos le diagnosticaron fascitis necrosante . Se trata de una grave infección bacteriana que puede causar un deterioro y una muerte muy rápidos de los tejidos.

Murphy permaneció cuatro días en coma y durante ese tiempo se sometió a cuatro intervenciones quirúrgicas. Su vida corría un grave peligro.

Uno de los últimos acontecimientos que recuerda fue lo que los médicos dijeron a su esposa. Le advirtieron que podrían verse obligados a amputarle el brazo si la infección se extendía hacia arriba.

«En aquel momento, toda mi vida pasó ante mis ojos», cuenta Murphy.

Su hermano y su hermana también fallecieron mientras él luchaba contra la grave enfermedad. Tras recuperarse y salir del hospital, Murphy decidió firmemente cambiar su vida.

Ya llevaba tiempo luchando contra el sobrepeso. Después de salir del hospital, volvió a ganar peso. Entonces decidió tomarse en serio su salud y adelgazar, y finalmente perdió 42 kilogramos.

Su esposa también le ayudó mucho en el proceso. Juntos renunciaron al abundante desayuno inglés, los pasteles, las brochetas, los sándwiches y las patatas fritas. Además, adquirieron el hábito de jugar al bádminton con regularidad.

Inspirada por la transformación de Murphy, su esposa también adoptó un estilo de vida saludable y perdió 22 kilogramos.

Actualmente, Peter Murphy considera aquella dura experiencia un gran punto de inflexión en su vida.