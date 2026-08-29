Unos ladrones roban 105 kilogramos de pollo de un camión en marcha (vídeo)

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Unos ladrones roban 105 kilogramos de pollo de un camión en marcha (vídeo)

Un inusual robo ocurrido en Egipto ha causado gran revuelo en las redes sociales. Unos ladrones robaron 105 kilogramos de pollo de un camión que circulaba a gran velocidad. Las imágenes del suceso recordaron a muchos las escenas de las películas de «Fast and Furious».

En el vídeo difundido se ve a dos hombres lanzando cajas desde el camión en movimiento hacia una camioneta.

El conductor del camión transportaba un total de 4 toneladas de pollo. No se percató del robo en el momento y descubrió la falta de los 105 kilogramos más tarde. Durante la investigación, las fuerzas del orden identificaron a un grupo de 6 personas involucradas en el delito.

Se informó que todos los sospechosos contaban con antecedentes penales previos.

Durante el proceso de detención, los sospechosos dispararon contra la policía. Según informes oficiales, 3 sospechosos fueron abatidos en el enfrentamiento y otros 3 fueron capturados.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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