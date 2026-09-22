Denuncian que continúa el contrabando de carne de Kirguistán a Uzbekistán

En Kirguistánn a Uzbekistán se han planteado denuncias sobre el transporte ilegal de carne. El diputado Ulanbek Jeenbayev hizo esta declaración el 22 de septiembre durante una reunión del comité pertinente del Jogorku Kenesh kirguís.

En la reunión se discutió la ejecución del presupuesto estatal de Kirguistán para 2025. El diputado destacó que los precios de la carne en el país no están bajando, sino aumentando.

Según él, han circulado videos que muestran productos cárnicos con etiquetas de Kirguistán siendo vendidos en Uzbekistán El diputado interpretó esto como una señal de que el contrabando de carne continúa.

« Estamos viendo videos de ganado con etiquetas de Kirguistán vendido en Uzbekistán Esto significa que el contrabando continúa. Se deben tomar medidas para estabilizar el precio de la carne », dijo Ulanbek Jeenbayev.

Cabe señalar que el Gabinete de Ministros de Kirguistán está implementando una serie de medidas para regular el precio de la carne. Además, el Comité Antimonopolio ha fijado el precio en 770 soms por kilogramo de carne, lo que equivale a unos 100 000 soums.

Por el momento, no se ha proporcionado información oficial adicional sobre los casos de contrabando de carne a Uzbekistán mencionados por el diputado.