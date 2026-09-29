La cámara del Samsung Galaxy S27 Ultra recibirá una actualización significativa

Se espera que el próximo smartphone insignia de Samsung, el Galaxy S27 Ultra, presente cambios importantes en su cámara. Según informa el medio ixbt.com, citando al reconocido filtrador Ice Universe, el nuevo dispositivo estará equipado con tecnologías avanzadas para mejorar las capacidades de captura y ofrecer a los usuarios imágenes de mayor calidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha revelado que el modelo Galaxy S27 Ultra tendrá una reproducción de color distinta a la de sus predecesores. En particular, mientras que las fotos del Galaxy S26 Ultra tienden a tonos más fríos, la temperatura de color en el nuevo buque insignia se ha ajustado notablemente hacia tonos más cálidos. Esta diferencia es claramente visible al capturar la misma escena con ambos dispositivos.

Gestión de luz y control de reflejos

Una de las mejoras clave de la cámara es el sistema de gestión de fuentes de luz pequeñas. En modelos anteriores como el Galaxy S26 Ultra, estos objetos a veces aparecían demasiado brillantes, perdiendo sus contornos y detalles. El nuevo Galaxy S27 Ultra bloquea y gestiona estos haces de luz de manera más efectiva.

Por ejemplo, en lugar de un color amarillo sobreexpuesto, la fuente de luz aparece en un tono naranja más profundo con bordes definidos. Este cambio es notable no solo en el módulo de la cámara principal, sino también en el teleobjetivo de 5 aumentos.

Calidad de fotos nocturnas y reducción de ruido

Preservación precisa de detalles en escenas oscuras

Imágenes fluidas gracias a la minimización del ruido

Resultados mejorados tanto en la lente principal como en el zoom

Además, la cámara del Galaxy S27 Ultra mejora el procesamiento de las áreas oscuras de la imagen. Gracias a la reducción del ruido visible en las fotos del Galaxy S26 Ultra, se garantiza que las fotografías finales sean más limpias y nítidas.

Los expertos señalan que los resultados de estas mejoras serán especialmente evidentes durante la fotografía nocturna. Se espera que la calidad de las tomas realizadas por la noche o en condiciones de poca luz alcance un nuevo nivel.