4000 dólares por pieza: esta carne cuesta lo mismo que dos casas en la ciudad

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4000 dólares por pieza: esta carne cuesta lo mismo que dos casas en la ciudad

Existen muchos manjares valiosos en el mundo, pero el precio de algunos tipos de carne puede sorprender incluso a la mayoría. Curiosamente, el primer lugar de la lista cuesta lo mismo que varias casas en el centro de la ciudad.

En el 5.º lugar se encuentra el famoso Buey Wagyu Se considera uno de los tipos de carne más caros del mundo. 1 kilogramo de este producto suele valorarse entre 200 y 600 dólares.

En el 4.º lugar está el Buey de Kobe Este no es un Wagyu común, sino una de sus variedades más prestigiosas. El precio de esta carne alcanza aproximadamente los 1000 dólares por kilogramo.

En el 3.er lugar se encuentra el Buey de Matsusaka También es conocido como una de las variedades de Wagyu de mayor calidad en Japón. En algunos casos, su precio supera los 1000 dólares por kilogramo.

El 2.º lugar lo ocupa el famoso Jamón Ibérico No es carne seca común. Una sola pieza entera puede costar hasta 4000 dólares.

En el 1.er lugar de la lista se encuentra el Atún Rojo Ocupa el lugar.

No es carne de res, pero es reconocido como uno de los productos cárnicos más caros del mundo. Especialmente en las subastas de Tokio, se han ofrecido cantidades récord por el Atún Rojo, llegando en algunos casos a alcanzar hasta 1 millón de dólares. Por esta razón, se menciona como uno de los productos cárnicos más caros del mundo.

JapónCarne WagyuCarne de KobeEspañaTokio
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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