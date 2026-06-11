Putin firma ley sobre la incautación de bienes de rusos en el extranjero

En el contexto de los cambios políticos globales, ha surgido una importante novedad legislativa en Rusia para los ciudadanos que han abandonado el país. El presidente Vladímir Putin ha firmado una ley que permite la incautación (congelación) de los bienes de personas que han salido del territorio ruso mientras se tramitan procedimientos administrativos. Esta medida, que genera un intenso debate, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Según esta ley, si se cometen infracciones administrativas consideradas contrarias a los intereses del Estado y la sociedad rusa, los bienes inmuebles, fondos y otros activos dejados en Rusia por ciudadanos que residen en el extranjero pueden ser objeto de incautación.

El documento abarca más de diez artículos del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. Según lo discutido en medios, la lista de infracciones incluye:

Violación grave de las normas sobre actividades de «agente extranjero»;

Difusión pública de materiales extremistas prohibidos por el gobierno;

Propagación de información falsa e infundada a través de medios y plataformas digitales;

Participación activa en actividades de organizaciones consideradas «indeseables» en Rusia;

Acciones destinadas a desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas.

La incautación se utiliza como medida para garantizar el pago de multas administrativas. El aspecto más serio es que el valor de los bienes incautados no se limita al monto de la multa. Por tanto, una multa pequeña puede llevar a la congelación total de bienes valiosos.

La ley permite a los jueces incautar bienes durante la investigación, incluso antes de una decisión judicial definitiva. El juez debe revisar la solicitud a más tardar el día siguiente de su registro. No es necesario notificar al propietario de los bienes.

Esta medida restringe el derecho de los ciudadanos en el extranjero a disponer de sus bienes. Los propietarios afectados no podrán vender, donar ni transferir sus viviendas, vehículos o terrenos que quedaron en Rusia. La ley se aplicará plenamente a partir de este otoño.

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