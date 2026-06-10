Hallazgo bajo tierra: un anillo que guarda los secretos de los siglos

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Hallazgo bajo tierra: un anillo que guarda los secretos de los siglos

Un raro anillo de diamantes del siglo XVI, descubierto por un detectorista de metales aficionado, promete atraer un gran interés en una subasta. Los expertos estiman que este hallazgo histórico podría alcanzar entre 15.000 y 20.000 libras esterlinas. El anillo se pondrá a la venta en una prestigiosa subasta en Londres el 23 de junio.

Stuart, quien realizó el hallazgo, dijo que encontró la pieza rara en el suelo durante los últimos momentos de una larga búsqueda de siete horas. Según él, no pudo ocultar sus emociones cuando sostuvo el anillo por primera vez.

«Me quedé atónito de alegría cuando encontré el anillo. Soñaba con un descubrimiento así, pero nunca imaginé que su importancia sería tan grande. Es el mejor hallazgo de toda mi vida. Puedo llamarlo fácilmente un “hallazgo único en la vida”», afirma.

Curiosamente, cuando el anillo fue extraído de la tierra, uno de sus diamantes se desprendió y cayó en la mano de Stuart. Resultó que faltaba otra piedra preciosa. Luego, recolectó, lavó y tamizó la tierra del lugar donde se realizó el hallazgo. Como resultado, también se recuperó el diamante perdido.

Se informa que las ganancias de la subasta se dividirán equitativamente entre el propietario del terreno y el descubridor. El anillo ha sido examinado por expertos del Museo Británico.

Laura Smith, especialista en joyería de la casa de subastas Noonans, señaló que los anillos grandes y llamativos creados al estilo barroco eran muy populares a principios del siglo XVII. Ella cree que la parte en forma de flor del anillo consta de ocho diamantes raros de tipo «hogback», que son muy inusuales.

Los expertos valoran este hallazgo no solo como una joya preciosa, sino también como un artefacto único que refleja el patrimonio histórico y cultural de su época.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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