Un médico que mató a 15 pacientes es condenado a cadena perpetua

En Alemania, un médico acusado de causar la muerte de 15 pacientes fue condenado a cadena perpetua. Según la investigación, acabó con sus vidas administrándoles mezclas de medicamentos sin su consentimiento.

Un tribunal de Berlín declaró al médico de 41 años culpable del asesinato premeditado de 12 mujeres y 3 hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024. Según la ley alemana, no se reveló la identidad completa del acusado.

La fiscalía señaló que el médico visitaba los hogares de los pacientes para inyectarles fármacos peligrosos sin su aprobación. Los peritajes confirmaron que dichas sustancias causaron el fallecimiento de las víctimas.

Las víctimas tenían entre 25 y 94 años. El tribunal informó que, aunque padecían enfermedades graves, ninguna se encontraba en fase terminal inminente.

Los materiales de la investigación indican que el médico intentó incendiar las casas de los pacientes para borrar pruebas. En julio de 2024, fue sospechoso de estar involucrado en la muerte de un hombre de 75 años y una mujer de 76 en un mismo día.

Tras un largo silencio durante el juicio, el médico admitió algunos cargos. Afirmó que creía estar «aliviando el sufrimiento» de los pacientes, al tiempo que pidió perdón a los familiares de las víctimas.

Las autoridades no descartan su implicación en otros fallecimientos. Actualmente, se investigan otros 76 casos. De confirmarse, este caso podría ser uno de los mayores asesinatos en serie en la historia de Alemania.

Según la sentencia, el médico cumplirá cadena perpetua y se le ha prohibido de por vida ejercer cualquier actividad médica.