Los debates en torno a las relaciones entre EE. UU. e Irán, en el centro del escenario político global, continúan en una nueva fase. El presidente de EE. UU., Donald Trump, en una entrevista exclusiva con el prestigioso NBC News canal de televisión, hizo declaraciones que no fueron muy agradables para los funcionarios de Teherán, pero que expresaban la firme posición de Washington. Según él, la cuestión de aliviar las restricciones económicas impuestas a la República Islámica o de liberar miles de millones de dólares en activos estatales congelados en el extranjero no está en absoluto en la agenda por ahora. Trump señaló específicamente que el levantamiento de las sanciones no es un regalo para iniciar negociaciones, sino un resultado final que se otorgará en función de las futuras acciones positivas de Teherán.

Puede familiarizarse en detalle con las opiniones sensacionales del líder de la Casa Blanca sobre el programa nuclear de Irán, la crisis del Líbano y las próximas reuniones secretas a través de la siguiente tabla integrada especial:

ESTRATEGIA DE LA LUCHA DIPLOMÁTICA ENTRE EE. UU. E IRÁN

Principales direcciones de las negociaciones Posición del presidente de EE. UU., Donald Trump Situación en Teherán y en el frente regional Restricciones económicas y activos «Si se comportan adecuadamente y hacen un buen trabajo, hablaremos de ello más tarde. El levantamiento de las restricciones no es una condición inicial.» La liberación de fondos congelados es muy importante para la economía iraní, pero EE. UU. no quiere reducir la presión. Crisis del Líbano y «Hezbolá» «Quiero que la vida mejore en el Líbano. Los ataques de Israel contra Hezbolá deben ser más precisos y dirigidos.» La cuestión del Líbano no se considera una condición obligatoria para un acuerdo temporal a corto plazo para EE. UU. Relaciones con la alta dirección Trump no descartó la posibilidad de celebrar una reunión directa con Mojtaba Jamenei, el futuro sucesor del Líder Supremo de Irán. La Casa Blanca probablemente sabe exactamente dónde se encuentra Mojtaba Jamenei en este momento, pero lo mantiene en secreto.

Aunque los representantes de los dos países están cerca de acordar un borrador preliminar para detener los conflictos armados, Washington sigue insistiendo en que Teherán abandone completamente la idea de crear armas nucleares como demanda principal.

Cuestión del Líbano e intriga de la comunicación secreta con Mojtaba Jamenei

Durante la entrevista, Donald Trump enfatizó que la crisis del Líbano no es una cláusula obligatoria de un acuerdo de paz a corto plazo con Irán. En opinión de Trump, Teherán podría intentar plantear este tema, pero Washington se limita a pedir a Israel que sea cauteloso en las operaciones militares en el Líbano. La situación más interesante surgió después de las preguntas de los periodistas sobre Mojtaba Jamenei, el sucesor del Líder Supremo de Irán. Mientras decía que podía sentarse directamente a la mesa de negociaciones con él, Trump no quiso hablar sobre la ubicación secreta actual del político, pero insinuó misteriosamente: «Es muy probable que lo sepa.»

Comentario de Zamin: Las declaraciones de Donald Trump muestran que Washington se mantiene fiel a las tradiciones de la «diplomacia de mano dura». Mantiene las sanciones económicas como la palanca más fuerte para controlar a Irán y obligarlo a abandonar su programa nuclear. La mención del nombre de Mojtaba Jamenei indica que la Casa Blanca está ciertamente al tanto de los próximos cambios en la élite política iraní y está dispuesta a encontrar puntos en común con el nuevo liderazgo. EE. UU. busca un camino hacia la paz sin aflojar su política de presión. Los próximos meses mostrarán qué táctica prevalece en este complejo juego geopolítico. ¡Manténganse atentos!

¡Sigan siempre con nosotros en las páginas de Zamin los «eventos entre bastidores» más candentes de la política mundial, los movimientos geopolíticos inesperados de Trump y los detalles de los grandes cambios en Oriente Medio!