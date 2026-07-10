Corea del Sur lanza una nueva visa: ¿quiénes pueden vivir allí por 3 años?

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Corea del Sur lanza una nueva visa: ¿quiénes pueden vivir allí por 3 años?

Corea del Sur ha creado nuevas oportunidades para profesionales extranjeros. El gobierno del país ha introducido oficialmente la visa « nómada digital » destinada a extranjeros que trabajan de forma remota, es decir, F-1-D (Nomad) para trabajadores remotos.

Según la nueva normativa, los titulares de esta visa pueden seguir trabajando a distancia para su empresa extranjera mientras residen en Corea del Sur. Esta visa no requiere encontrar empleo dentro del país y está diseñada específicamente para quienes desean combinar el trabajo con los viajes.

Anteriormente, la visa F-1-D estuvo en fase de prueba desde enero de 2024 hasta mayo de 2026. Ahora, el gobierno ha decidido otorgarla de forma permanente y con condiciones simplificadas.

De acuerdo con las reglas actualizadas, también se han flexibilizado los requisitos de ingresos para los solicitantes. Ahora se tiene en cuenta la edad del candidato, la región donde planea vivir y su intención de trasladarse a zonas con baja densidad de población. Por ejemplo, las personas de 18 a 34 años y los extranjeros que planeen vivir fuera de las regiones de Seúl, Incheon y Gyeonggi podrán obtener esta visa si cuentan con ingresos equivalentes al ingreso nacional bruto per cápita del año anterior. En 2025, esta cifra fue de 36 963 dólares estadounidenses. alcanzó.

El ministro de Justicia de Corea del Sur, Jung Sung-ho, destacó que este programa se lanzó para atraer profesionales creativos y altamente cualificados al país, familiarizarlos con la vida coreana y alentarlos a contribuir al desarrollo futuro de la nación.

Otra novedad importante es que el período máximo de residencia en el país con esta visa se ha ampliado de dos a tres años. ampliado.

Actualmente, el número de países que implementan este tipo de programas está aumentando. Estonia, Portugal, España, Kazajistán y Georgia también ofrecen visas especiales para trabajadores extranjeros remotos. Según los expertos, se espera que la competencia por los nómadas digitales se intensifique en los próximos años.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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