Paso revolucionario en el implante cerebral de Neuralink: la cirugía ahora es más segura

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Paso revolucionario en el implante cerebral de Neuralink: la cirugía ahora es más segura

La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, ha anunciado un hito tecnológico importante en el proceso de instalación de sus chips cerebrales. Los especialistas de la compañía han probado con éxito un método para insertar electrodos sin cortar la duramadre del cerebro (sin durotomía). Se espera que esta novedad lleve la seguridad y la eficacia del campo de la neurotecnología a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

En el marco de los ensayos clínicos realizados el mes pasado, los cirujanos de Neuralink dirigieron por primera vez los hilos de los electrodos directamente a través de la corteza cerebral. En intervenciones anteriores, era necesario cortar la duramadre, considerada la capa protectora del cerebro, utilizando un bisturí. La eliminación de este proceso reduce el tiempo de operación y disminuye significativamente el riesgo de infección.

La protección cerebral permanece intacta

Los ingenieros de Neuralink señalan que la duramadre actúa como una especie de "armadura". Es una membrana muy resistente que protege los tejidos cerebrales de influencias externas. Mediante el nuevo método, se preserva la integridad de esta capa protectora, lo que acelera el proceso de recuperación del paciente tras la operación.

Según ixbt.com, esta tecnología abre el camino para la popularización y aplicación a gran escala del proyecto Neuralink. La eliminación de la durotomía permite estandarizar más la intervención quirúrgica y hacerla reproducible. Esto podría ser un factor fundamental para implantar estos chips en miles, o incluso millones, de personas necesitadas en el futuro.

Integración entre humanos y AI

En opinión de Elon Musk, Neuralink es necesario no solo para fines médicos, sino también para aumentar el potencial intelectual de la humanidad. Él destaca que la velocidad de transmisión de datos del ser humano (a través del habla o la escritura) es mucho menor que la velocidad de recepción de información visual. Los chips cerebrales sirven para ampliar este "canal de comunicación".

Esta noticia también es de gran importancia para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. Aunque este tipo de operaciones aún no se realizan en el país, el crecimiento neurotecnológico global podría ofrecer en el futuro nuevos métodos de tratamiento para los pacientes locales que sufren de parálisis o enfermedades neurológicas.

La empresa Neuralink continúa actualmente sus investigaciones para perfeccionar sus dispositivos y asegurar que funcionen de manera más armoniosa con el cerebro humano. El nuevo método quirúrgico ha sido uno de los pasos más importantes para convertir esta compleja tecnología en un procedimiento médico sencillo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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