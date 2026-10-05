Cena en la Casa Blanca y un final misterioso: Shivon Zilis anuncia su ruptura con Elon Musk

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Cena en la Casa Blanca y un final misterioso: Shivon Zilis anuncia su ruptura con Elon Musk

Un nuevo giro inesperado y sensacional ha marcado la vida privada de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, multimillonario e inventor. La alta ejecutiva de Neuralink, la empresa de chips cerebrales fundada por Musk, y madre de cuatro de sus hijos, Shivon Zilis ha anunciado que su relación familiar ha llegado a su fin.

Zilis reveló que esta drástica decisión fue tomada por iniciativa de Elon Musk, lo que supuso un duro golpe para ella.

«Es muy difícil para mí»: el mensaje de despedida de Zilis

Shivon Zilis publicó una declaración sincera y dolorosa en su cuenta oficial de la red X (anteriormente Twitter):

«Estoy infinitamente agradecida por nuestros hijos. ¡Ellos hacen que cada día de mi vida sea el más feliz! Espero sinceramente que en el futuro Elon y yo sigamos siendo buenos amigos y padres atentos para nuestros hijos, y pido que se respete esto.

Lo ocurrido es muy difícil para mí, pero siempre me preocuparé por «I» (Elon) y le deseo felicidad en cada segundo. Buena suerte, Elon. El simple hecho de que una persona como tú exista en este mundo es una gran suerte para la humanidad».

Se revelan intercambios recientes: una declaración de amor hace pocos días

Las capturas de pantalla de los mensajes privados publicados por Zilis confirman que la relación de la pareja se enfrió de forma inesperada:

  • «Yo también te amo»: Apenas unos días antes de la ruptura, Musk le había enviado mensajes de texto sinceros a su pareja declarándole su amor;

  • Cena en la Casa Blanca: En los mensajes, el multimillonario lamentaba profundamente no haber invitado a Zilis a la cena oficial organizada en la Casa Blanca, la residencia del presidente de EE. UU.;

  • Un vínculo roto repentinamente: Poco tiempo después, el multimillonario tomó la decisión unilateral de cortar todo contacto.

Musk guarda silencio y deja de seguirla en la red

Elon Musk no ha hecho hasta ahora ningún comentario oficial sobre la separación. Sin embargo, los usuarios de internet notaron que el multimillonario ha dejado de seguir oficialmente a Shivon Zilis en su red social.

El rápido y misterioso fin de la relación entre Musk y Zilis, considerados una de las parejas más poderosas del mundo tecnológico, se ha convertido en el drama personal más comentado en los medios globales y en los círculos de Silicon Valley.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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