Revolución de las neurotecnologías: los implantes cerebrales pasan del laboratorio a la práctica

Las tecnologías de Interfaz Cerebro-Computadora (BCI), que proporcionan una conexión directa entre el cerebro humano y la computadora, han entrado en una fase de desarrollo acelerado en los últimos dos años. Según el análisis de los estudios clínicos y las aplicaciones médicas, el número de personas con electrodos implantados en el cerebro se ha más que duplicado, alcanzando casi 150 personas. Estas cifras indican que la tecnología está pasando de los experimentos de laboratorio cerrados a la práctica médica real. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Estos sistemas leen la actividad eléctrica del cerebro y la convierten en comandos comprensibles para dispositivos digitales o en habla sintética. Uno de los ejemplos más destacados de esta tecnología es el caso del paciente Casey Harrell. Sufriendo de esclerosis lateral amiotrófica (ALS), esta persona pudo, gracias a un implante desarrollado por científicos de la Universidad de California, recuperar la capacidad de "hablar" y utilizar servicios digitales a pesar de su parálisis.

Restauración del habla y comunicación digital

El mecanismo de funcionamiento de los sistemas BCI implica un proceso complejo. Los electrodos implantados en la corteza cerebral registran las señales que se generan cuando el humano intenta hablar. Luego, algoritmos especiales descomponen estos datos en fonemas —las unidades sonoras básicas del habla— y sintetizan el habla mediante una voz artificial. En el caso de Casey Harrell, el sistema incluso permitió hablar con su propia voz clonada utilizando grabaciones de voz anteriores a la enfermedad.

Actualmente, no solo EE. UU., sino también China aspira al liderazgo en este campo. Según iXBT.com, empresas como Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience y la china Neuracle están ampliando sus ensayos clínicos. En China, incluso han comenzado a otorgarse los primeros permisos oficiales para el uso de tales sistemas con fines médicos. Esto significa que ha comenzado una carrera neurotecnológica a escala global.

Las tecnologías BCI se dividen en varios tipos según su grado de invasividad:

Sistemas totalmente implantables (los electrodos se colocan directamente dentro del cerebro);

Soluciones mínimamente invasivas (se instalan en la superficie de la corteza cerebral);

Sensores externos (leen las señales a través del cráneo).

Aunque una penetración más profunda en el cerebro aumenta la precisión de la señal, este proceso conlleva altos riesgos médicos. No obstante, para los pacientes que han perdido la capacidad de comunicarse debido a una lesión de la médula espinal o enfermedades neurodegenerativas, esta tecnología sigue siendo la única vía para mejorar radicalmente su calidad de vida.

Problemas futuros y perspectivas

Con el desarrollo de la tecnología, se están añadiendo nuevas funciones a los sistemas, incluyendo modos de privacidad y filtros de habla. Por ejemplo, los algoritmos modernos cuentan con mecanismos que protegen al paciente de emitir palabras ofensivas accidentales o sonidos innecesarios. Este es un ejemplo supremo de la armonía entre la AI y la neurobiología.

Sin embargo, aún quedan muchos problemas por resolver en el sector. Siguen abiertas preguntas sobre la fiabilidad a largo plazo de los implantes y por qué los dispositivos dejan de funcionar en algunos pacientes con el paso del tiempo. A pesar de ello, las tecnologías BCI están superando la etapa experimental para iniciar una nueva era en la intersección de la medicina y los sistemas de computación.