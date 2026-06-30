Elon Musk explica por qué Neuralink es crucial para la simbiosis entre humanos e AI

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Elon Musk explica por qué Neuralink es crucial para la simbiosis entre humanos e AI

El multimillonario Elon Musk busca, a través de su startup Neuralink, aumentar radicalmente la velocidad de comunicación entre el cerebro humano y la computadora. Según él, el intercambio de información actual entre la humanidad y la AI es muy bajo, lo que podría limitar las capacidades cognitivas humanas en el futuro. La tecnología de Neuralink sirve precisamente para eliminar este obstáculo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Musk destaca que el ser humano tiene una velocidad muy alta para recibir información (a través de datos visuales), pero que la transmisión de datos — por ejemplo, mediante el habla o la escritura de texto — es extremadamente baja. Según Ixbt.com, el empresario insiste en la necesidad de conectar directamente la interfaz cerebro-computadora para corregir este desequilibrio. De este modo, el humano podrá transmitir sus pensamientos a dispositivos digitales en segundos.

Velocidad de intercambio de información y proyecto Grok

Elon Musk afirmó haber notado claramente la lentitud de la comunicación entre el hombre y la máquina durante su trabajo en proyectos de AI como Grok. Según sus palabras, Neuralink aumentará significativamente las capacidades cognitivas efectivas del ser humano. Esto ayudaría a formar una simbiosis orgánica, es decir, una cooperación mutuamente beneficiosa, entre el cerebro humano y la AI.

Actualmente, la conductividad de la señal de salida (output) humana está varias veces por detrás de la señal de entrada (input) visual. Los chips de Neuralink leen las señales cerebrales y las convierten en comandos comprensibles para dispositivos externos, como smartphones o computadoras. Esta tecnología abre nuevas puertas no solo para personas sanas, sino también para personas con parálisis.

Planes futuros y comunicación interhumana

El equipo de Neuralink se ha fijado metas ambiciosas. Elon Musk anunció previamente que, mediante esta tecnología, planeaba no solo controlar computadoras, sino también implementar un sistema de intercambio de pensamientos entre humanos para el año 2026. Esto significaría un nivel completamente nuevo de comunicación.

Se espera que el desarrollo de esta tecnología reduzca los riesgos futuros para la humanidad y ayude al ser humano a mantener su superioridad en la competencia con la AI. Según Musk, la simbiosis entre el humano y la AI es el único camino que garantizará los resultados más positivos para la civilización humana.

Neuralink continúa actualmente realizando ensayos clínicos de sus chips. Si el proyecto se implementa con éxito, sin duda revolucionará no solo el mundo tecnológico, sino también la medicina y las formas de comunicación cotidiana.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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