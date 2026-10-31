Mask presenta un dispositivo que permite ver a las personas ciegas

La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, ha desarrollado el dispositivo Blindsight, diseñado para ayudar a personas que han perdido la vista o que nacieron ciegas. Según Musk, el dispositivo está técnicamente listo y ahora requiere la autorización de las autoridades pertinentes para ser probado en humanos. Así lo informó el 30 de octubre en su página de X.

Blindsight está diseñado para transmitir imágenes capturadas por una cámara especial directamente a la corteza visual, la parte del cerebro responsable de la visión. De este modo, el dispositivo evita los ojos dañados y los nervios ópticos para enviar información visual al cerebro.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. otorgó a este dispositivo el estatus de «Breakthrough Device» en septiembre de 2024. Este estatus sirve para acelerar el proceso de revisión y aprobación de la tecnología, pero no significa que su seguridad y eficacia hayan sido confirmadas.

Por ahora, el dispositivo no ha sido probado en humanos. Neuralink ha declarado que ha realizado experimentos en animales, señalando que, a mediados de 2025, uno de los monos llevaba tres años viviendo con el implante.

Musk también mencionó la tecnología Telepathy de la compañía. Esta permite a las personas paralizadas controlar una computadora mediante señales cerebrales. En el futuro, se planea transmitir señales cerebrales a las extremidades para ayudar a pacientes que han perdido la capacidad de movimiento.