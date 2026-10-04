Kazajistán cuenta con 300 ciudadanos mayores de 100 años: la mujer más anciana tiene 116 años
En Kazajistán, viven 300 ciudadanos de 100 años o más. Así lo informó Zakon.kz, basándose en los datos del Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población de Kazajistán.
La mujer más anciana del país vive en la región de Ulytau. Cumplió 116 años en 2026.
El primer lugar en número de personas longevas lo ocupa la mayor metrópolis del país, Almaty. Allí residen 41 ciudadanos de 100 años o más. El ministerio dio a conocer esta información el 3 de octubre de 2026.
En segundo lugar se encuentra la región de Turkestán, donde viven 32 personas mayores de 100 años. La región de Almaty ocupa el tercer lugar con 25 personas longevas.
En Kazajistán,los tres ciudadanos más ancianos incluyen a una persona de 116 años en la región de Ulytau, una de 114 años en la región de Pavlodar y una de 111 años en la región de Kostanay.
Según las estadísticas, a principios de 2026, en Kazajistán, el número de personas de 60 años o más alcanzó los 2 923 472 habitantes. Esto representa el 14,2 % de la población total del país.
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