Caída drástica de los nacimientos en Kazajistán, un nuevo récord

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Caída drástica de los nacimientos en Kazajistán, un nuevo récord

La tasa de natalidad sigue disminuyendo en Kazajistán. En el primer trimestre de 2026, nacieron 74 100 bebés en el país, la cifra más baja de los últimos 20 años.

El indicador ha disminuido un 4,2 % respecto al año pasado. En comparación con 2021, la caída es aún más drástica, cuando nacieron 100 500 bebés.

El descenso afecta tanto a ciudades como a zonas rurales: se observó una disminución del 2,3 % en las ciudades y del 7,2 % en el campo.

Entre las regiones, la cifra más alta se registró en la región de Turkistán, mientras que la más baja se dio en las provincias del norte.

Los analistas vinculan esta situación a los cambios demográficos globales y subrayan la necesidad de revisar la política social del país.

KazajistánRegión de Turkestán
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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