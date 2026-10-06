Un dron derribado en la región de Moscú con un « Igla » (vídeo)

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Un dron derribado en la región de Moscú con un « Igla » (vídeo)

Se ha difundido un vídeo que muestra a militares de la defensa aérea rusa derribando un dron que se acercaba a una infraestructura petrolera en la región de Moscú utilizando un sistema de misiles antiaéreos 9K38 « Igla ».

Las imágenes muestran a un militar apuntando a un dron que vuela a baja altitud con un sistema de misiles portátil y disparando un misil. Fuentes rusas afirman que el dron pertenecía a Ucrania y se acercaba a una instalación petrolera. Sin embargo, algunos detalles de esta información no han sido confirmados por fuentes independientes.

El 5 de octubre, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció que la defensa aérea rusa destruyó 9 drones que se dirigían a Moscú. Afirmó que los servicios de emergencia trabajaron en los lugares donde cayeron los restos de los drones.

Ese mismo día, Sobianin informó que cerca de 10 000 drones volaron hacia la región de Moscú entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre. Destacó que la mayoría fueron neutralizados en zonas alejadas de Moscú, y 862 fueron destruidos al acercarse a la capital.

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