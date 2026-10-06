Nace una tortuga de dos cabezas de 5,2 gramos en EE. UU.

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Nace una tortuga de dos cabezas de 5,2 gramos en EE. UU.

Una cría de tortuga de dos cabezas nació en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. El hallazgo de esta criatura inusual ha captado la atención de los expertos.

Con un peso de solo 5,2 gramos, la rara tortuga fue encontrada en una reserva natural de Wellfleet. Posteriormente, fue entregada a los especialistas del Cape Wildlife Center en Barnstable.

Tras recibir a la pequeña y peculiar paciente, el personal del centro comenzó a observar su estado cuidadosamente. Más tarde, los expertos compartieron las primeras imágenes de la rara tortuga en las redes sociales.

« Nuestros veterinarios están monitoreando de cerca a la pequeña tortuga para entender mejor cómo funcionan sus dos cabezas y su cuerpo », informaron los representantes del centro.

Los especialistas señalan que este fenómeno inusual no es algo totalmente nuevo para ellos. En los últimos cinco años, solo han encontrado casos similares de tortugas de dos cabezas en dos ocasiones.

El personal del centro señaló que, a pesar de su aspecto inusual, estos casos permiten obtener información importante sobre los animales.

« Aunque ya hemos encontrado esta anomalía inusual antes, cada caso nos permite aprender más sobre la anatomía y fisiología de estos fascinantes animales », destacaron desde el centro.

Actualmente, los expertos monitorean regularmente el estado de la tortuga de dos cabezas. El equipo sigue con especial atención su apetito, ritmo de crecimiento y comportamiento.

« Nuestro equipo está observando de cerca el apetito, el crecimiento y el comportamiento de esta pequeña », añadieron los representantes del centro.

Uno de los aspectos más interesantes para los expertos es observar cómo las dos cabezas y el cuerpo único de la tortuga funcionan en armonía. Este proceso podría ayudar a comprender mejor las características anatómicas y fisiológicas de la criatura.

Tortuga de dos cabezasCape Wildlife CenterWellfleetMassachusettsEstados Unidos
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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