Un conductor uzbeko acusado de un accidente mortal en EE. UU.

En Estados Unidos, Behzod Asrarov, un uzbeko de 42 años, se ha convertido en el protagonista de un caso penal tras un accidente de tráfico mortal. El portero de 21 años del equipo de fútbol de la Universidad de Massachusetts falleció en el choque.

Según los informes, el camión conducido por Asrarov chocó contra el coche del deportista. Tras el impacto, el camión invadió el carril contrario, provocando varias colisiones más.

La investigación señala que el conductor llegó a EE. UU. en 2024 mediante una tarjeta de residencia (green card). Debido a que no hablaba inglés, los agentes de policía se comunicaron con él a través de un traductor en línea.

Asrarov también está acusado de intentar ocultar pruebas. Según la investigación, tras el accidente, retiró la cámara del salpicadero y dañó tres teléfonos y el dispositivo de registro de horas de trabajo, intentando ocultar datos sobre sus movimientos.

Actualmente, enfrenta cargos por homicidio involuntario y falsificación de pruebas.

Este suceso ha generado debate en EE. UU. El Secretario de Transporte ha planteado la posibilidad de prohibir trabajar a los camioneros que no dominen el inglés.