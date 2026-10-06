Una estudiante ataca a sus compañeros con un cuchillo en una escuela de Estambul

Se produjo un apuñalamiento en una escuela secundaria del distrito de Başakşehir, en Estambul. El incidente dejó 8 estudiantes heridos, uno de los cuales falleció en el hospital, informó la agencia APA.

Se informó que el suceso ocurrió el 6 de octubre alrededor de las 08:40 en la escuela secundaria Şeyh Şamil İmam Hatip en Kayaşehir. El ataque fue perpetrado por una joven de 15 años que estudia en otra escuela. Entró al edificio escolar con un cuchillo y atacó a los alumnos.

Los estudiantes heridos fueron trasladados a hospitales en ambulancias. La autora del ataque fue detenida por el personal de seguridad y entregada a la policía. Se ha iniciado una investigación en su contra.

Inicialmente, la gobernación de Estambul informó que 5 estudiantes habían resultado heridos. Más tarde, el Ministerio de Salud indicó que 8 personas fueron afectadas. Uno de los heridos se encontraba en estado grave y falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos.

Se ha iniciado una investigación penal sobre el incidente. Además, las clases en dicha escuela de Estambul fueron suspendidas los días 6 y 7 de octubre.