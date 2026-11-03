¿Se reunirán los líderes de Rusia, EE. UU. y China alrededor de una mesa en noviembre?

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¿Se reunirán los líderes de Rusia, EE. UU. y China alrededor de una mesa en noviembre?

Han comenzado oficialmente los preparativos para las negociaciones de alto nivel que podrían marcar un giro trascendental en la política mundial. El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, confirmó en una entrevista con el prestigioso diario británico Financial Times que se están realizando esfuerzos diplomáticos para organizar una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China: Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping.

Esta cumbre histórica está prevista para noviembre, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen.

«Los preparativos ya están en marcha»: la postura del Kremlin y las partes

La agenda de las negociaciones en los círculos diplomáticos se está discutiendo activamente:

  • Declaración oficial del Kremlin: «Ya se está trabajando en la organización de dicho encuentro», declaró Dmitri Peskov;

  • La diplomacia cautelosa de China: En respuesta a una pregunta del FT, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China indicó que Pekín mantiene contactos regulares con las partes interesadas sobre una reunión entre los líderes chino y ruso, pero se abstuvo de mencionar abiertamente el formato trilateral con Trump por el momento;

  • Solicitud a la Casa Blanca: El Financial Times ha enviado una solicitud oficial a la administración estadounidense sobre los detalles del futuro encuentro y los planes definitivos de Washington.

El escenario de la cumbre APEC: la intriga principal de noviembre

La probabilidad de que esta reunión se concrete se ve reforzada por una serie de pasos diplomáticos:

  • Fecha y lugar del foro: La próxima cumbre de líderes de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, el centro tecnológico de China;

  • La iniciativa de Trump: Anteriormente, Donald Trump había expresado la idea de celebrar una reunión trilateral con los líderes de Rusia y China precisamente en territorio chino;

  • Diálogo a través de representantes especiales: El asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, destacó que durante su reunión con Steve Witkoff, representante especial del líder estadounidense, Vladimir Putin examinó las posibilidades de mantener un diálogo trilateral con Xi Jinping y Trump en el marco del foro de noviembre;

  • Se espera un acuerdo final: El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko, señaló que aún no se ha firmado una confirmación oficial definitiva para el encuentro cara a cara, pero que las discusiones continúan intensamente.

Si los líderes de las tres grandes potencias nucleares se reúnen en una misma mesa, se espera que esto se convierta en el evento geopolítico más importante de la última década y un paso decisivo para aliviar las complejas crisis en las relaciones internacionales.

Vladimir PutinDonald TrumpXi JinpingAPECDiplomacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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