Precauciones sorprendentes en China: ¿por qué se bloquean los utensilios de carnicería?

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Precauciones sorprendentes en China: ¿por qué se bloquean los utensilios de carnicería?

En Shenzhen, un importante centro tecnológico y económico de China, se han implementado medidas de seguridad sin precedentes antes de una posible reunión de alto nivel entre tres grandes líderes mundiales: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping.

Según fotos y videos difundidos en medios locales y redes sociales, el control sobre cualquier objeto afilado, cortante o arma blanca en los mercados y puntos de venta de la ciudad ha alcanzado un nivel sorprendente: los cuchillos de carnicero, hachas y cortadores en los puestos de carne están sujetos a tablas y mesas con cadenas, cables de acero y candados.

Medidas estrictas: ¿Por qué se bloquearon incluso los cuchillos de carnicero?

Las imágenes, que han causado intensos debates en las redes, muestran la extrema precaución de los servicios de seguridad chinos:

  • Cuchillos encadenados: En los puestos de venta de carne, los grandes cuchillos de carnicero están fijados al bloque de madera mediante cables de seguridad resistentes y candados, haciendo imposible sacarlos o llevarlos fuera del área establecida;

  • Control estricto de objetos afilados: En las tiendas cercanas a las zonas donde se celebran los eventos de la cumbre, se han restringido las ventas abiertas de cuchillos de cocina, tijeras y otros objetos cortantes, exigiendo a los vendedores que sigan normativas estrictas;

  • Régimen reforzado en toda la ciudad: Además del control de armas blancas, las patrullas policiales en las calles, los puestos de control de documentos y la sensibilidad de las cámaras de vigilancia urbana se han elevado al nivel máximo.

Cumbre mundial y estándar de seguridad chino

Se espera que este encuentro en Shenzhen sea un punto de inflexión para la política y la economía mundial:

  • La presencia de tres grandes líderes en un mismo lugar: La reunión de los líderes de EE. UU., Rusia y China en una misma ciudad requiere los protocolos de seguridad más altos del mundo;

  • El principio de «riesgo cero»: El gobierno chino suele aplicar el estándar de «riesgo cero» (seguridad absoluta) durante importantes cumbres políticas mundiales para prevenir cualquier amenaza o incidente potencial;

  • Importancia de las negociaciones históricas: Para asegurar que la seguridad no se vea comprometida en reuniones que definirán el futuro de las relaciones internacionales, el gobierno local ha activado plenamente todos los mecanismos preventivos.

ShenzhenDonald TrumpVladimir PutinXi JinpingSeguridad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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