Precauciones sorprendentes en China: ¿por qué se bloquean los utensilios de carnicería?
En Shenzhen, un importante centro tecnológico y económico de China, se han implementado medidas de seguridad sin precedentes antes de una posible reunión de alto nivel entre tres grandes líderes mundiales: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping.
Según fotos y videos difundidos en medios locales y redes sociales, el control sobre cualquier objeto afilado, cortante o arma blanca en los mercados y puntos de venta de la ciudad ha alcanzado un nivel sorprendente: los cuchillos de carnicero, hachas y cortadores en los puestos de carne están sujetos a tablas y mesas con cadenas, cables de acero y candados.
Medidas estrictas: ¿Por qué se bloquearon incluso los cuchillos de carnicero?
Las imágenes, que han causado intensos debates en las redes, muestran la extrema precaución de los servicios de seguridad chinos:
Cuchillos encadenados: En los puestos de venta de carne, los grandes cuchillos de carnicero están fijados al bloque de madera mediante cables de seguridad resistentes y candados, haciendo imposible sacarlos o llevarlos fuera del área establecida;
Control estricto de objetos afilados: En las tiendas cercanas a las zonas donde se celebran los eventos de la cumbre, se han restringido las ventas abiertas de cuchillos de cocina, tijeras y otros objetos cortantes, exigiendo a los vendedores que sigan normativas estrictas;
Régimen reforzado en toda la ciudad: Además del control de armas blancas, las patrullas policiales en las calles, los puestos de control de documentos y la sensibilidad de las cámaras de vigilancia urbana se han elevado al nivel máximo.
Cumbre mundial y estándar de seguridad chino
Se espera que este encuentro en Shenzhen sea un punto de inflexión para la política y la economía mundial:
La presencia de tres grandes líderes en un mismo lugar: La reunión de los líderes de EE. UU., Rusia y China en una misma ciudad requiere los protocolos de seguridad más altos del mundo;
El principio de «riesgo cero»: El gobierno chino suele aplicar el estándar de «riesgo cero» (seguridad absoluta) durante importantes cumbres políticas mundiales para prevenir cualquier amenaza o incidente potencial;
Importancia de las negociaciones históricas: Para asegurar que la seguridad no se vea comprometida en reuniones que definirán el futuro de las relaciones internacionales, el gobierno local ha activado plenamente todos los mecanismos preventivos.
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