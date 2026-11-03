Precauciones sorprendentes en China: ¿por qué se bloquean los utensilios de carnicería?

En Shenzhen, un importante centro tecnológico y económico de China, se han implementado medidas de seguridad sin precedentes antes de una posible reunión de alto nivel entre tres grandes líderes mundiales: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping.

Según fotos y videos difundidos en medios locales y redes sociales, el control sobre cualquier objeto afilado, cortante o arma blanca en los mercados y puntos de venta de la ciudad ha alcanzado un nivel sorprendente: los cuchillos de carnicero, hachas y cortadores en los puestos de carne están sujetos a tablas y mesas con cadenas, cables de acero y candados.

Medidas estrictas: ¿Por qué se bloquearon incluso los cuchillos de carnicero?

Las imágenes, que han causado intensos debates en las redes, muestran la extrema precaución de los servicios de seguridad chinos:

Cuchillos encadenados: En los puestos de venta de carne, los grandes cuchillos de carnicero están fijados al bloque de madera mediante cables de seguridad resistentes y candados, haciendo imposible sacarlos o llevarlos fuera del área establecida;

Control estricto de objetos afilados: En las tiendas cercanas a las zonas donde se celebran los eventos de la cumbre, se han restringido las ventas abiertas de cuchillos de cocina, tijeras y otros objetos cortantes, exigiendo a los vendedores que sigan normativas estrictas;

Régimen reforzado en toda la ciudad: Además del control de armas blancas, las patrullas policiales en las calles, los puestos de control de documentos y la sensibilidad de las cámaras de vigilancia urbana se han elevado al nivel máximo.

Cumbre mundial y estándar de seguridad chino

Se espera que este encuentro en Shenzhen sea un punto de inflexión para la política y la economía mundial: