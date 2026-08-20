Putin ordena preparar empleo para los soldados que regresen del frente

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Putin ordena preparar empleo para los soldados que regresen del frente

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el Gobierno del país debe prepararse seriamente desde ahora para recibir a un gran número de militares que regresarán de la zona de guerra y proporcionarles empleos dignos. Durante una reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y los Proyectos Nacionales, el líder del Kremlin subrayó la necesidad de resolver esta cuestión con antelación.

«Regresarán con ambiciones saludables»: la principal declaración de Putin

El presidente ruso se refirió a las principales tareas sociales y económicas que surgirán ante la sociedad después del cese de las hostilidades:

«Hay otro problema serio que inevitablemente surgirá. Se trata del regreso de nuestros jóvenes de la línea de enfrentamientos después de que termine la operación militar especial. Serán muchos y será necesario proporcionarles empleo. Regresarán a la sociedad con ambiciones saludables. Es un trabajo muy importante y serio, por lo que debemos prepararnos a fondo con antelación», declaró Vladímir Putin.

Principales áreas de rehabilitación y reintegración de los militares

Área

Medidas previstas

Tarea principal

Proporcionar empleos dignos al gran número de militares que regresen del frente

Apoyo social

Brindar asistencia estatal integral a los participantes en la guerra y a sus familiares

Adaptación a la sociedad

Crear empleo en los sectores público y privado teniendo en cuenta las ambiciones saludables de los militares

Plazo de preparación

Planificación anticipada hasta la finalización completa del conflicto

El apoyo a las familias, un objetivo prioritario

Vladímir Putin señaló que el apoyo social y material a los participantes en la guerra y a sus familiares seguirá siendo una de las principales prioridades de la política estatal. Según los expertos, el regreso a la vida civil de cientos de miles de militares podría convertirse en un enorme desafío para la economía y el mercado laboral de Rusia.

¿Cómo cree que afectarán al mercado laboral ruso el regreso de un gran número de militares de la línea del frente a la vida civil y su incorporación al empleo?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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