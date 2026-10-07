Ha terminado un estancamiento político que duraba meses en la diplomacia europea. Los representantes de la Unión Europea y Budapest han llegado a un acuerdo para celebrar la fase técnica de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia. Según el prestigioso portal europeo Rapporteur , Hungría levanta oficialmente el bloqueo que mantenía desde el verano.

Este acuerdo ha eliminado uno de los mayores obstáculos diplomáticos en el camino hacia la plena integración de estos países de Europa del Este en la Unión Europea.

Siguiente paso: Apertura de dos importantes clústeres de negociación

El consenso alcanzado por las partes crea un nuevo espacio jurídico para acelerar el proceso:

Proyecto de posiciones comunes: La próxima semana, los Estados miembros de la UE coordinarán oficialmente el proyecto de posiciones comunes para las negociaciones;

Apertura de clústeres: Si se aprueba este documento, se abrirán simultáneamente para Kiev y Chisinau dos clústeres de negociación clave sobre el mercado interior y la política de competitividad;

La esperanza de Bruselas: Los diplomáticos de la UE confían plenamente en que esta decisión sea adoptada por unanimidad por todos los Estados miembros.

La tarea de Kiev: la ley del 12 de octubre y la cuestión de las minorías nacionales

El acuerdo de Budapest no es casual: una de las condiciones principales se refiere a la garantía de los derechos de las minorías nacionales:

Votación en la Rada Suprema: Bruselas y Budapest esperan que la Rada Suprema de Ucrania adopte el 12 de octubre un proyecto de ley especial sobre los derechos educativos de las minorías nacionales;

La solución al problema: Se espera que la entrada en vigor de esta ley ponga fin a las objeciones de larga data de Hungría sobre la educación de la diáspora húngara en Ucrania.

Información del Financial Times: instrucciones de Peter Magyar a los diplomáticos

Anteriormente, el Reino Unidoy su prestigioso diario Financial Times habían revelado información importante sobre la nueva dirección política del primer ministro húngaro Peter Magyar:

El jefe del gobierno húngaro ordenó personalmente a sus diplomáticos no obstaculizar el envío de notificaciones sobre la apertura de los dos próximos bloques de negociación sobre mercado interior y competitividad para Ucrania y Moldavia;

Este paso demuestra que Budapest ha pasado de su estricta política de veto a una fase de diálogo constructivo.

Este paso histórico de Ucrania y Moldavia hacia la UE se considera un cambio decisivo para fortalecer la arquitectura de seguridad europea y el mapa político regional.