Los cordiales intercambios entre los máximos dirigentes del fútbol mundial siempre han sido el centro de atención de los aficionados al deporte rey. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió sus impresiones tras una reunión con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, una de las figuras más influyentes del mundo del fútbol.

Este encuentro de alto nivel tuvo lugar tras la emocionante final de la UEFA Champions League de la temporada actual, celebrada en Budapest. Cabe recordar que, en este partido decisivo, el PSG francés derrotó al Arsenal inglés en la tanda de penaltis para levantar el trofeo.

El presidente de la FIFA rinde homenaje a Florentino Pérez

Gianni Infantino publicó en su página oficial de redes sociales fotos de su encuentro con el máximo mandatario del gigante madrileño, destacando especialmente las contribuciones de Pérez al mundo del fútbol:

«Fue un verdadero placer encontrarme con Florentino Pérez en la magnífica final de Budapest. Sus logros en el mundo del fútbol, su inestimable contribución al desarrollo de nuestro deporte y su influencia global son verdaderamente inmensos. Gracias por sus incansables esfuerzos para que el Real Madrid siga brillando en el escenario mundial. Estoy convencido de que, bajo su liderazgo, al 'Club Real' le esperan triunfos aún más brillantes en el futuro», afirmó el presidente de la FIFA.

Raíces históricas: Un vínculo de 122 años

Durante la conversación, el presidente de la FIFA también hizo referencia a los profundos y antiguos lazos históricos entre la organización y el club madrileño. Se destacó que el Real Madrid fue uno de los miembros fundadores de la FIFA hace exactamente 122 años, lo que demuestra claramente los sólidos cimientos sobre los que se asienta la relación entre ambas partes.

Hacia nuevas victorias

Cabe destacar que el Real Madrid ha conquistado su liga nacional en 36 ocasiones y es reconocido como el equipo más exitoso y laureado del fútbol de clubes europeo.

Aunque los «merengues» participaron en el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado, terminaron aquella temporada sin grandes títulos contra todo pronóstico. Sin embargo, las palabras de confianza de Infantino sirvieron de aliento especial para que el conjunto madrileño vuelva a la senda de la gloria en la nueva temporada.

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